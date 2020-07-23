قناة الزمالك: مرتضى منصور يغرّم محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلنت قناة الزمالك أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي قرر فرض غرامة مالية بقيمة 200 ألف جنيه عقب طرده أمام بيراميدز في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الخميس على ستاد برج العرب.

وقال طارق يحيى مقدم الاستوديو التحليلي للمباراة على قناة الزمالك: "قرر نادي الزمالك معاقبة محمود علاء بغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه عقب طرده من المباراة وما بدر منه عقب الطرد."

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وتعرض محمد علاء للطرد بسبب منع انفراد محقق بعد اعاقة محمد حمدي لاعب بيراميدز، ليكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

واستطاع بيراميدز أن يحقق الفوز على الزمالك في المباراة الإعدادية الثانية للفريق الأبيض بنتيجة 1-0، بعدما كان رجال باتريس كارتيرون قد حققوا الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 5-1 على سموحة.

ويعود الزمالك لمباريات دوري we الممتاز في 6 أغسطس المقبل أمام المصري في المباراة المؤجلة بين الفريقين.