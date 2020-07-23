وكيل لاعب أندرلخت يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:
قال نيكولا أوناسي وكيل أعمال الفرنسي أدريان تريبل لاعب فريق أندرلخت البلجيكي إن النادي الأهلي المصري لم يتواصل معه بأي شكل، من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي.
وكانت تقارير بلجيكية ذكرت أن النادي الأهلي أحد الأندية الراغبة في التعاقد مع تريبيل، نظرًا لإعجاب السويسري رينيه فايلر مدربه السابق والمدير الفني الحالي للأهلي بإمكانياته.
لكن أوناسي قال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": الأهلي لم يتواصل معنا بأي شكل، لم يتصل بي أحد من النادي مطلقًا، ولو بشكل ودي، قرأنا عن اهتمام النادي المصري بخدمات اللاعب من الصحف فقط.".
ويلعب تريبيل البالغ من العمر 29 عامًا في صفوف أندرلخت منذ عام 2017، وبدأ مشواره الاحترافي بصفوف فريق نانت الفرنسي عام 2010، كما لعب بصفوف ستاندرلياج البلجيكي بين عامي 2014 و2017.
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