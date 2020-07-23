أسطورة ليفربول: يقولون أن صلاح مستواه تراجع وهو الهداف.. أول موسم لن يتكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ايان راش أسطورة ليفربول السابق، أن مقارنة ما قدمه محمد صلاح مع الفريق بموسمه الأول أمر صعبًا لأن بعض الأشياء يصعب أن تتكرر، مشيرًا إلى أنه هداف الفريق في الموسم الحالي.

وقال ايان راش في تصريحاته لوكالة بريس أسوسيشان للأنباء: "الناس تقول أن صلاح لم يكن جيدًا كما كان من قبل، نحن نعلم ذلك، لكنه هداف الفريق."

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وتابع: "هذا الأمر يُظهر لك لأي درجة كان جيدًا عندما أحرز 43 هدفًا في موسم واحد (خلال بداية مسيرته مه الفريق قبل 3 أعوام)."

وأضاف: "الناس تحكم عليه بناء على ذلك، وهذا كان موسمًا مذهلًا، ولا يمكن أن يتكرر ذلك مجددًا.. هو مازال يقوم بعمل عظيم، لكن ماني يبدو في حالة أحسن هذا الموسم."

وأحرز محمد صلاح 23 هدفًا خلال الموسم الحالي وساهم في 13 هدفًا خلال 47 مباراة لعبها للفريق في الموسم الحالي.