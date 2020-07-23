طرد محمود علاء أمام بيراميدز.. واللاعب يخرج غاضبًا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى محمود علاء مدافع فريق الزمالك، بطاقة حمراء مباشرة في ودية فريقه أمام بيراميدز في اللقاء الذي يقام على ملعب "برج العرب" ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مشوارهما محليًا وأفريقيًا عقب غياب دام خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشهدت الدقيقة 38 حصول علاء على بطاقة مباشرة إثر عرقلته محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز، ليقرر حكم اللقاء أحمد الغندور إصدار البطاقة الحمراء لمدافع الزمالك.

هذا الطرد جعل اللاعب يخرج غاضبًا وهذا ما أظهرته عدسات التليفزيون بعدما قام علاء بركل الكرة في إشارة إلى غضبه على هذا الموقف.

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وتُعد ودية بيراميدز هيّ الثانية للزمالك حيث سبق وأن خاض الفريق الأبيض مباراة ودية أمام سموحة يوم الأحد الماضي انتهت بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويستعد الزمالك لاستئناف مسابقة دوري we المصري حيث سيواجه فريق المصري البورسعيدي في السادس من أغسطس المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق 18 نقطة عن الأهلي متصدر المسابقة، إلا أن الأبيض لديه مباراتين مؤجلتين، في المقابل يمتلك الأهلي لقاء مؤجل أمام إنبي.

وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في دور نصف النهائي بينما سيكون الطرف الثاني بين الأهلي والوداد البيضاوي.

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