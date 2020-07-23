مصدر لمصراوي: المثلوثي اجتاز الكشف الطبي مع الزمالك بنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف مصدر مقرب من الدولي التونسي، حمزة المثلوثي أن اللاعب التونسي اجتاز الكشف الطبي بنادي الزمالك والذي خضع له يوم يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكان المثلوثي قد وصل خلال الأيام الماضية إلى القاهرة من أجل استكمال المفاوضات مع نادي الزمالك.

وقال مصدر مقرب من اللاعب من خلال تصريحات لمصراوي إن المثلوثي خضع للكشف الطبي على يومين الثلاثاء والأربعاء واجتازه بنجاح لتتبقى جلسة بين الأطراف المتفاوضة لتوقيع العقود لكن لم يتم تحديد موعد هذه الجلسة حتى الآن.

وسعى نادي الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى للزمالك بعد رحيل التونسي الأخر حمدي النقاز والذي فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد ديسمبر الماضي.