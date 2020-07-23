مصدر يكشف لمصراوي حقيقة صور ستاد السلام المتداولة بستاد الأهلي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن وريهام حمدي:

قال مصدر لمصراوي إن التجهيز لاستاد السلام الدولي ليصبح استاد النادي الأهلي ليس له علاقة بالصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لسور استاد السلام يزينها نجوم النادي الأهلي بالإضافة إلي لافتة " نادي القرن الأفريقي".

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن اللافتات المتواجدة حالياً خاصة بتصوير إعلان لصالح أحد الرعاة للنادي الأهلي والشكل النهائي يختلف عن ما تدوال حالياً.

وأنهى المصدر "الشركة التي صورت إعلان الأهلي ستزيل اللافتات خلال 24 ساعة وبعدها يتم العمل لتجهيز سور الملعب ثم الاستاد ".

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وقال مصدر لـ"الخليج 365" في وقت سابق إن استاد السلام يشهد حاليا المرحلة الاولى من التجهيزات والتي تشمل تطوير أرضية الملعب وغرف الملابس وممر الدخول وواجهة الاستاد والأسوار الخارجية.

وستشمل المرحلة الثانية من تطوير استاد السلام ليتناسب مع اسم النادي الاهلي مشروعات أخرى من بينهما الوحدة الاقتصادية.

وأشار مصدر إلى لمصراوي إلى أن الإعلان عن استاد النادي الاهلي سيأتي بعد أيام قليلة من افتتاح قناة النادي الأهلي في ثوبها الجديد.

وسيتم تخصيص يوم لنقل تدريبات الأهلي على استاد السلام عبر قناة النادي، في حضور عدد كبير من مسئولي النادي الاهلي والرياضة المصرية على رأسهم محمود الخطيب، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.