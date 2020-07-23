خدعة "بكار" تمنح بيراميدز فوزاً ودياً على 10 لاعبين من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق نادي بيراميدز فوزاً مستحقاً على الزمالك بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الخميس علي ستاد برج العرب استعداداً لاستئناف بطولة الدوري وبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وسجل رجب بكار البديل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 بعدما خدع محمد أبو جبل حارس الزمالك الذي لعب بـ 10 لاعبين في الشوط الثاني بعد طرد محمود علاء في نهاية الشوط الأول.

التهديد الأول في المباراة جاء عن طريق مصطفى محمد بعد تمريرة من أوباما في الدقيقة الثالثة خلف الدفاع إلى مهاجم الأبيض لينفرد تحت ضغط ويسدد إلى جوار القائم.

وردت العارضة فرصة هدف مؤكد لنادي بيراميدز في الدقيقة 4 عن طريق عبد الله السعيد ليستمر التعادل السلبي رغم البداية القوية للفريقين.

ومرر محمود علاء الكرة بالخطأ إلى عمر جابر في الدقيقة 37 على حدود منطقة جزاء الزمالك ليرسل الأخير عرضية خطيرة إلى تراوري داخل منطقة الجزاء لكنها مرت فوق رأسه.

وفي الدقائق الاخيرة من الشوط الاول تعرض محمود علاء للمراوغة ليتسبب في انفراد تام لبيراميدز لكنه قام بعرقلة لاعب المنافس من الخلف ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه ويغادر الملعب غاضبا.

وحصل بيراميدز على ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 54 نفذها عبد الله سعيد عرضية لكن دفاع الزمالك ابعدها بنجاح.

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وأرسل عبد الله السعيد قذيفة في الدقيقة 61 من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الايمن للحارس ابو جبل لتمر بسلام على الزمالك.

وفي الدقيقة 72 سجل رجب بكار الظهير الايمن لبيراميدز هدف التقدم لفريقه بعدما ارسل لكرة بيسراه من الجهة اليمنى لتمر من فوق الحارس ابو جبل وتعانق الشباك لتمر الدقائق المتبقية بدون جديد .

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