تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز والتشكيل الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تنطلق في تمام الساعة الخامسة عصراً لمواجهة الزمالك وبيراميدز الودية التي يستضيفها ملعب برج العرب استعداداً لاستئناف بطولة الدوري وبطولتي دوري ابطال أفريقيا والكونفيدرالية. وأعلنت قناة الزمالك إذاعة المباراة حيث يقود الأستوديو طارق يحيي في حضور مدحت عبد الهادي وأحمد عبد الحليم محللين. ويلعب الزمالك بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - الونش - محمد عبد الشافي. خط الوسط المدافع : طارق حامد - فرجاني ساسي. Advertisements تحت الهجوم : أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - اسلام جابر . خط الهجوم: مصطفي محمد. فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان . خط الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي . خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن . خط الهجوم: إيريك تراوري .

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