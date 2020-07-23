خاص.. السلام يتحول إلى استاد الأهلي خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي ورمضان حسن

تجري حالياً عمليات التجهيز لاستاد السلام الدولي ليصبح بعد أيام قليلة استاد النادي الأهلي الرسمي لمدة

عاماً.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" ان استاد السلام يشهد حاليا المرحلة الاولى من التجهيزات والتي تشم تطوير ارضية الملعب وغرف الملابس وممر الدخول وواجهة الاستاد والأسوار الخارجية.

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وانتشرت صور مسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعليق لافتات الأهلي على أسوار استاد السلام، ولافتة نادي القرن الإفريقي على الواجهة.

وستشمل المرحلة الثانية من تطوير استاد السلام ليتناسب مع اسم النادي الاهلي مشروعات أخرى من بينهما الوحدة الاقتصادية.

وأشار مصدر إلى ان الإعلان عن استاد النادي الاهلي سيأتي بعد أيام قليلة من افتتاح قناة النادي الاهلي في ثوبها الجديد.

وسيتم تخصيص يوم لنقل تدريبات الأهلي على استاد السلام عبر قناة النادي، في حضور عدد كبير من مسئولي النادي الاهلي والرياضة المصرية على رأسهم محمود الخطيب، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.