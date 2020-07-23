الزمالك يُعاقب محمود علاء مالياً بعد طرده في ودية بيراميدز

اتخذ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرار بفرض عقوبة مالية على المدافع محمود علاء 200 ألف جنية بسبب قيامه بالخروج عن النص بعد طرده في مباراة الزمالك وبيراميدز.

وابدى اللاعب سلوكاً غير رياضياً بعد قام بركل إحدى الطاولات

المتواجدة في محيط الملعب، اعتراضاً على قرار الطرد.وانتهى اللقاء الذي جمع فريق الزمالك ونظيره بيراميدز في الودية التي اقيمت علي استاد الجيش ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد بفوز بيراميدز بهدف نظيف سجله رجب بكار .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

