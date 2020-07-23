أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة أودينيزي التي تنطلق بعد قليل، في إطار منافسات الجولة 35 للدوري الإيطالي.

ويخوض يوفنتوس اللقاء بتشكيل مكون من ..

"تشيزيني في حراسة المرمى ، دانيلو دا سيلفا ، دانيللي روجاني، ماتياس دي ليخت ، أليكس ساندرو ، رامزي ، بيتانكور ، رابيو ، بيرنارديسكي، باولو ديبالا ،

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب

رامزي ، بيتانكور ، رابيو ، بيرنارديسكي، باولو ديبالا ، كريستيانو رونالدو ".ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، فيما يحتل أودينيزي الترتيب السادس عشر برصيد 36 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.