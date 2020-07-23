محمد محمود يواصل التأهيل على هامش مران الأهلي

واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى محمد محمود جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته

التأهيلية في ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.ويؤدي محمد محمود المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي تمامًا من جراحة الرباط الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر، وبات قريبًا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته بشكل كبير.ويخوض الأهلي مباراتين وديتين غدًا أمام سموحة ويوم ٢٨ يوليو الجاري أمام الجونة، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سبتمبر المقبل.