فايلر يعقد اجتماعاً مطولاً مع عبد الحفيظ قبل انطلاق مران الأهلي المسائي

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأعضاء الجهاز الفني مع انطلاق مران الأهلي الذي يقام على

ملعب التتش بالجزيرة.وحرص المدرب السويسري على الاجتماع بجهازه الفني بحضور مدير الكرة، لمناقشة عدة أمور تخص المران واللاعبين والمرحلة المقبلة.وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف استعدادًا لاستكمال الدوري ومشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.