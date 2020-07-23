بيراميدز يتقدم بالهدف الأول على الزمالك

تقدم نادي بيراميدز بالهدف الأول على الزمالك، خلال اللقاء الودي الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين لعودة منافسات الدوري الممتاز.
جاء الهدف في الدقيقة 72 عبر اللاعب رجب بكار الذي سدد من الجهة اليمنى كرة غالطت محمد أبو
ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل
في خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي
في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسيويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو
في الهجوم: مصطفى محمد.
فيما يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من ..
جاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر- محمد حمدي
خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبدالله السعيد - إبراهيم حسن
خط الهجوم: إيريك تراوري
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