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سلبية المسحة الأولي لمنتخب تنس الطاولة رجال و سيدات

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أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة، عن سلبية المسحة الاولي للمنتخب الوطني، رجال و سيدات و الجهاز الفني للمنتخب بالكامل.
كان معتز عاشور رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، قد أكد على إجراء مسحات الأولى

للاعبي المنتخب والجهاز والفني للآنسات والرجال، تمهيداً لاستئناف التدريبات مجدداً بعد فترة التوقف الماضية، استعداداً لمنافسات أولمبياد طوكيو العام المقبل.

وأعلن عاشور، أن استئناف النشاط

سيكون مطلع سبتمبر المقبل لجميع مسابقات النشاط المحلي على أن يتم بدورات مجمعة.
وأضاف، أن البطولة العربية للأندية والمنتخبات في تنس الطاولة، تنتظر موافقة مجلس إدارة الاتحاد العربي، على أن تقام المنافسات في لبنان أو الأردن، لإعطاء البلد المستضيفة للمنافسات فرصة أكبر لاتخاذ التدابير الوقائية.
 
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