ساني: انتقلت لبايرن ميونيخ للفوز بأكبر بطولة أوروبية

قال ليروي ساني المنضم حديثا لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه انضم للفريق البافاري للفوز بأكبر بطولة أوروبية "دوري الأبطال"، وذلك خلال تقديمه رسميا كلاعب للفريق .
وأكد ساني "24 عاما" : أردت الانتقال لنادي، يمكنه الفوز بدوري الأبطال، وبايرن قادر على ذلك بنسبة 100بالمئة.
وقال ساني: الفريق الحالي لبايرن ميونخ على أعلى مستوى، في الوقت الذي يدير فيه المدير الفني للفريق هانزي فليك الأمور بشكل جيد منذ تعيينه كمدير في نوفمبر من العام الماضي.
واكد ساني :لديه خيار الحصول على أحد
وكلف انتقال ساني لبايرن ميونخ أقل من 50 مليون يورو (58 مليون دولار) قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.
ولن يكون بمقدور ساني أن يشارك مع بايرن في منافسات دوري أبطال أوروبا الحالية التي ستستأنف في أغسطس المقبل، لعدم قيده في قائمة الفريق في البطولة القارية.
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