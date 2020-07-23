مصدر بالأهلي : لافتات النادي بستاد السلام ليس لها علاقة بتسلمه رسمياً

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن تركيب لافتات تخص القلعة الحمراء في ستاد السلام ليس له علاقة بقصة افتتاح الاستاد وتسليمه للأهلي.

وأضاف مصدر بالنادي الأهلي أن الشركة الراعية تجهز لإعلان جديد للفريق وقامت بتركيب هذه اللافتات.

ومن المقرر أن يتسلم الأهلي رسمياً، ستاد السلام الفترة المقبلة بحفل كبير بقيادة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ووزير

ويستعد النادي الأهلي لاستلام ستاد السلام بعد توقيع عقود الانتفاع بين شركة ستادات ووزارة الإنتاج الحربي، وتم وضع لافتات لشعار النادي الأهلي والرعاة في محيط الاستاد. الراعية تجهز لإعلان جديد للفريق وقامت بتركيب هذه اللافتات.ومن المقرر أن يتسلم الأهلي رسمياً، ستاد السلام الفترة المقبلة بحفل كبير بقيادة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ووزير الرياضة أشرف صبحي.ويستعد النادي الأهلي لاستلام ستاد السلام بعد توقيع عقود الانتفاع بين شركة ستادات ووزارة الإنتاج الحربي، وتم وضع لافتات لشعار النادي الأهلي والرعاة في محيط الاستاد.



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