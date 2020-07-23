التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمواجهة الزمالك وبيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بنادي الزمالك، مع نظيره بيراميدز باللقاء الودي الذي يجمع الفريقين حاليًا باستاد الجيش ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين بوسط الملعب قبل أن يمرر طارق حامد كرة بينية رائعة لمصطفى محمد الذي سدد الكرة من على حدود المنطقة بقوة لكنها تمر بعيدًا عن المرمى في الدقيقة الثانية من عمر المباراة .

ويرد بيراميدز بهجمة منظمة ويحصل على ركلة حرة يسددها عبدالله السعيد

ترتطم بالعارضة في الدقيقة الخامسة بعدها يتلقى تراوري كرة بينية لينفرد بأبوجبل ويسددها أرضية ينقذها الحارس ويخرجها لركنية .وينطلق أوباما من الجانب الأيمن ويحصل على ركلة حرة تصل لطارق حامد يسددها يسارية لكنها تعلو العارضة بقليل في الدقيقة 12 من عمر المباراة .وينطلق أوباما في وسط الملعب ويمرر الكرة بينية لمصطفى محمد لكنها ترتطم بقدمه وتضيع فرصة هجمة واعدة للفريق بعدها يرد بيراميدز ببينية تصل لتراوري يسددها لكن يتصدى لها بنجاح أبوجبل في الدقيقة 16 من عمر المباراة.ويمرر محمود علاء كرة طولية لزيزو في الجانب الأيسر يراوغ بها دفاع بيراميدز ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر عرضية دون خطورة ويعود زيزو ليتوغل في وسط الملعب ويحصل على ركلة حرة وسط محاولات مستمرة من الزمالك لفتح ثغرات بدفاع بيراميدز .وتهدأ المباراة قليلا ويسيطر الزمالك على مجريات اللعب في وسط الملعب لكن بدون خطورة من جانب الفريقين .وحرص الحكم أحمد الغندور على إيقاف اللعب في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب لاعبي الفريقين .ويخطف لاعبو بيراميدز الكرة من زيزو تصل هجمة مرتدة سريعة يشتتها محمود علاء ترتد مجددًا ودربكة دفاعية تنتهي بركنية لبيراميدز لكنها تمر بدون خطورة في الدقيقة 37 من عمر المباراة . ويشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لمحمود علاء بعد كرة قصيرة حاول عليها محمد حمدي لاعب بيراميدز وأعاقه علاء ليشهر الحكم البطاقة في الدقيقة 39 من عمر المباراة . وينطلق ساسي بوسط الملعب ويمررها بينية رائعة تصل لزيزو داخل المنطقة يسددها يسارية لكنها تمر بجوار القائم في الدقيقة 44 من عمر المباراة .وتمر اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول دون خطورة من جانب الفريقين ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .