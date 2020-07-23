جميع نتائج مباريات الدوري السوري: الجولة 25 “لا جديد في القمة”

يقدم لكم الخليج 365، جميع نتائج مباريات الدوري السوري الممتاز “الجولة الـ 25″، قبل جولة واحدة على نهاية الموسم، بعنوان “لا جديد في القمة”.

انتهت مباريات الجولة الـ 25 بالدوري السوري الممتاز اليوم الخميس 23 يوليو 2020، حيث حقق المتصدر “تشرين” فوزًا سهلاً على حساب ضيفه “الاتحاد” بهدفين دون مقابل، ليواصل صدراته جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن “الوثبة”.

وتمكن منافس تشرين المباشر على اللقب فريق “الوثبة” من الفوز على ضيفه “الشرطة” بثلاث أهداف مقابل لا شيء.