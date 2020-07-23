جدول ترتيب الدوري السوري بعد الجولة الـ25 “الصراع مستمر بين تشرين والوثبة”

يقدم لكم الخليج 365، جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد الجولة الـ 25، قبل جولة واحدة على نهاية الموسم، بعنوان “الصراع مستمر بين تشرين والوثبة”.

انتهت مباريات الجولة الـ 25 بالدوري السوري الممتاز اليوم الخميس 23 يوليو 2020، حيث حقق المتصدر “تشرين” فوزًا سهلاً على حساب ضيفه “الاتحاد” بهدفين دون مقابل، ليواصل صدراته جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن “الوثبة”.

وتمكن منافس تشرين المباشر على اللقب فريق “الوثبة” من الفوز على ضيفه “الشرطة” بثلاث أهداف مقابل لا شيء.

واستعاد الجيش نغمة الانتصارات من جديد بعد النتائج المخيبة، حيث لم يتذوق الفريق الملقب بزعيم سوريا طعم الفوز منذ 4 مباريات، واستطاع اليوم ان يحقق فوزاً ساحقاً على ضيفه جبلة بنتيجة 5-1، ليقفز الى المركز الرابع.

والتالي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز السوري بعد الجولة الـ25 (قبل الاخيرة) 1- تشرين – عدد النقاط (56)

2- الوثبة – عدد النقاط (55)

3- حطين – عدد النقاط (52)

4- الجيش – عدد النقاط (46)

5- الوحدة – عدد النقاط (41)

6- الاتحاد – عدد النقاط (40)

7- الكرامة – عدد النقاط (33)

8- الشرطة – عدد النقاط (32)

9- الطليعة – عدد النقاط (29)

10- الفتوة – عدد النقاط (23)

11- الساحل – عدد النقاط (22)

12- النواعير – عدد النقاط (19)

13- جبلة – عدد النقاط (19)

14- الجزيرة – عدد النقاط (7)

..