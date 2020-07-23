الوثبة يواصل تضييق الخناق على تشرين حتى الجولة الاخيرة من الدوري السوري

واصل الوثبة الحمصي تضييق الخناق على المتصدر تشرين بعدما تغلب على ضيفه الشرطة بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهم عصر اليوم الخميس 23 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ25 (قبل الاخيرة) من الدوري السوري.
وبهذا الفوز وصل الوثبة الى النقطة 55 فى المركز الثاني بترتيب جدول الدوري السوري، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشرين الذي حقق فوزاً سهلاً امام الاتحاد لصالح نفس الجولة، بينما تجمد رصيد الشرطة عند النقطة 32 فى المركز الثامن.
وكالعادة انطلقت المباراة في نفس توقيت جميع مباريات اليوم في الدوري السوري فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، ونُقلت على قناة دراما السورية، برعاية الهيئة العامة للاذاعة والتليفزيون، فى غياب الجمهور.
وأنهي الوثبة شوط المباراة الاول متقدما بهدفين دون مقابل، افتتح التسجيل اللاعب “عبد الرزاق بستاني” فى الدقيقة 37، وأضاف اللاعب “ماهر دعبول” الهدف الثاني فى الدقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة سجل “عبد الرزاق بستاني” الهدف الثاني له والثالث لفريقه فى الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بفوز الوثبة 3-صفر.
يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري السوري بالجولة الـ12، قد شهد فوز الشرطة على ملعبه بنتيجة 2-صفر، يوم 28 يناير 2020.
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