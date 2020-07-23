تشرين يغرد في الصدارة بفوز مقنع على الاتحاد في الجولة 25 من الدوري السوري

حقق تشرين الساحلي فوزاً مقنعاً بهدفين دون مقابل على ضيفه الاتحاد، فى المباراة التي جمعتهم عصر اليوم الخميس 23 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ25 (قبل الاخيرة) من الدوري السوري، ليصبح على بعد خطوة واحدة من حسم اللقب.

وبهذا الفوز واصل تشرين صدارته لترتيب جدول الدوري السوري ووصل الى النقطة 56، محافظاً على فارق النقطة بينه وبين ملاحقه الوثبة بعدما حقق الفوز امام الشرطة لصالح نفس الجولة، فى المقابل تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 فى المركز السادس.

وكالعادة انطلقت المباراة في نفس توقيت جميع مباريات اليوم في الدوري السوري فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، ونُقلت على قناة دراما السورية، برعاية الهيئة العامة للاذاعة والتليفزيون، فى غياب الجمهور.

وانتهي شوط المباراة الاول بالتعادل السبلي، ومع بداية الشوط الثاني جاء هدف التقدم لتشرين فى الدقيقة 46 من خلال اللاعب “علاء الدالي، وأضاف اللاعب “مصطفي الشيخ” الهدف الثاني لتشرين فى الدقيقة 73.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري السوري بالجولة الـ12، قد انتهي بالتعادل السلبي بدون اهداف، يوم 28 يناير 2020 على ملعب الاتحاد.

..