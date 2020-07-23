رياضة | عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تغريم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم ٢٠٠ ألف جنيه نظراً لما بدر منه على هامش مواجهة بيراميدز الودية.

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز طرد محمود علاء مدافع الفريق في إحدى الكرات المشتركة ، حيث اعترض اللاعب على طرده بشكل غير لائق .

وقام نجم القلعة البيضاء بالخروج من الملعب بعد الطرد، حيث قام بركل الكرة وطاولة المياة، في مشهد غير لائق شهد الخروج عن الروح الرياضية في كرة القدم.

وانتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بفوز الأخير بهدف نظيف سجله رجب بكار، في المواجهة الودية التجريبية الثانية للابيض والتي أقيمت على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار استعدادات الأبيض لمنافسات الدور المصري ودوري أبطال إفريقيا.