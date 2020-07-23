رياضة | الزمالك يسقط وديًا أمام بيراميدز بهدف «بكار»

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يسقط وديًا أمام بيراميدز بهدف «بكار» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بيراميدز فوزًا غاليًا على حساب الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب، في إطار استعدادات الفريقين لعودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

انتهى اللقاء الذي يجمع بين كلا من الزمالك ونظيره بيراميدز في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين علي استاد الجيش ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد بفوز بيراميدز بهدف نظيف سجله رجب بكار .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين بوسط الملعب قبل أن يمرر طارق حامد كرة بينية رائعة لمصطفى محمد الذي سدد الكرة من على حدود المنطقة بقوة لكنها تمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة الثانية من عمر المباراة .

ويرد بيراميدز بهجمة منظمة ويحصل على ركلة حرة يسددها عبدالله السعيد ترتطم بالعارضة في الدقيقة الخامسة بعدها يتلقى تراوري كرة بينية لينفرد بأبوجبل ويسددها أرضية ينقذها الحارس ويخرجها لركنية .

وينطلق أوباما من الجانب الأيمن ويحصل على ركلة حرة تصل لطارق حامد يسددها يسارية لكنها تعلو العارضة بقليل في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

وينطلق اوباما في وسط الملعب ويمرر الكرة بينية لمصطفى محمد لكنها ترتطم بقدمه وتضيع فرصة هجمة واعدة للفريق بعدها يرد بيراميدز ببينية تصل لتراوري يسددها لكن يتصدى لها بنجاح أبوجبل في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

ويمرر محمود علاء كرة طولية لزيزو في الجانب الأيسر يراوغ بها دفاع بيراميدز ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر عرضية دون خطورة ويعود زيزو ليتوغل في وسط الملعب ويحصل على ركلة حرة وسط محاولات مستمرة من الزمالك لفتح ثغرات بدفاع بيراميدز .

وتهدأ المباراة قليلا ويسيطر الزمالك على مجريات اللعب في وسط الملعب لكن بدون خطورة من جانب الفريقين .

وحرص الحكم أحمد الغندور على إيقاف اللعب في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب لاعبي الفريقين .

ويخطف لاعبو بيراميدز الكرة من زيزو تصل هجمة مرتدة سريعة يشتتها محمود علاء ترتد مجددا ودربكة دفاعية تنتهي بركنية لبيراميدز لكنها تمر بدون خطورة في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

ويشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لمحمود علاء بعد كرة قصيرة حاول عليها محمد حمدي لاعب بيراميدز وأعاقه علاء ليشهر الحكم البطاقة في الدقيقة 39 من عمر المباراة .

وينطلق ساسي بوسط الملعب ويمررها بينية رائعة تصل لزيزو داخل المنطقة يسددها يسارية لكنها تمر بجوار القائم في الدقيقة 44 من عمر المباراة .

وتمر اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول دون خطورة من جانب الفريقين ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

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وبدأ الشوط الثاني بهدوء من الفريقين ومحاولات من جانب بيراميدز في وسط الملعب والجبهه اليسري علي طريق الثنائي محمد حمدي وإبراهيم حسن مستغلا النقص العددي.

وكاد بيراميدز أن يفتتح النتيجة في الدقيقه 49 بعد أن قام محمود حماده بانطلاقة من الجبهه اليمني ، ليرسل احمد توفيق عرضية ارضيه ، تصل إلي محمد حمدي الذي يسدد الكره بجوار القائم الأيمن .

وأرسل عبدالله السعيد الكره الي ايريك تراوري وسط دفاع الزمالك ويحدث تدخل بعنف شديد مع محمد ابو جبل حارس المرمي الابيض ، ليحتسب حكم اللقاء خطأ لصالح فريق الزمالك في الدقيقه 51 .

وتوقف اللقاء في الدقيقه 55 بعد اصابه اللاعب اسلام جابر اثر تدخل قوي مع طارق طه في وسط الملعب .

واستمر اللقاء في هدوء تام ، وسط تمريرات مع لاعبي الزمالك في وسط الملعب ، يقابلها ضغط ومحاوله اللعب علي المرتدات من فريق بيراميدز في محاوله استغلال النقص العددي في الفارس الابيض .

وفي الدقيقة 61 حاول عبد السعيد مباغتة محمد ابو جبل عن طريق تسديدة قوية بجوار القائم الأيسر كادت أن تعلن عن الهدف الاول لنادي بيراميدز .

وتلقي اسلام جابر بطاقه صفراء في الدقيقة 63 اثر تدخل قوي علي القدم اليسري للاعب محمد حمدي في وسط الملعب .

وافتتح نادي بيراميدز النتيجه في الدقيقه 72 عن طريق رجب بكار الذي أرسل الكره بليسنج في القصي الجبهه اليمني لمحمد ابو جبل لترتطم بالعارضة وتسكن الشباك .

وتوقف اللقاء في الدقيقة 76 من أجل التقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب لاعبي الفريقين .

ودفع باتريس كارتيرون كلا من عبد الله جمعه ، ومحمود شيكابالا ، محمد عنتر ، عمر السعيد ، احمد عيد فيما اخرج كلا من احمد زيزو ، محمد عبد الشافي ، فرجاني ساسي ، مصطفي محمد ، اسلام جابر .

وظهر لاعبي الزمالك بنشاط كبير بعد التغيرات التي أجراها كارتيرون في محاوله لتعديل النتيجة ، وسط انكماش كبير من لاعبي بيراميدز .

واستمر اللقاء في هدوء شديد بين الفريقين حتي الدقيقة 85 عندما سدد عبدالله بكري كره قويه من خارج منطقة الجزاء لكن تعلو شباك محمد ابو جبل .

وفي الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع المقدر بثلاث دقائق حاول الزمالك تعديل النتيجه من ركنيه ارسلها عبدالله جمعه الي تقصي الجهه اليمني ، ليقابلها عمر السعيد برائسية قويه لكن تعلو شباك احمد الشناوي.

وحاول الزمالك إدراك التعادل في الدقائق المتبقية من اللقاء لكن دون جدوى وسط تكتلات دفاعيه من نادي بيراميدز لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف .