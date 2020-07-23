رياضة | أزمة في الزمالك بطلها «أوباما»

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة في الزمالك بطلها «أوباما» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الزمالك أزمة خلال الفترة الحالية في تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يوسف إبراهيم الشهير بـ "أوباما".

ويحاول نادي الزمالك منذ فترة تجديد عقد أوباما الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري لمدة 4 مواسم مقبلة بعد تألقه الواضح مع الفريق.

ورحب أوباما في البداية بتجديد عقده مع الأبيض ولكنه لم يكشف عن شروطه للموافقة على التجديد وطلب مهلة لتحديدها.

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وبعد عدة أيام طلب يوسف أوباما أن يتم رفع راتبه مع الزمالك ليحصل على نفس الراتب الذي يتقاضاه طارق حامد نجم وسط الفريق وهو 15 مليون جنية في الموسم الواحد.

ورفض مسئولو القلعة البيضاء مطالب يوسف أوباما ليقم اللاعب برفض تجديد عقده مع الفريق بشكل مؤقت، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع أوباما في نهاية الموسم الجاري أبرزها النادي الأهلي وبعض أندية الخليج.