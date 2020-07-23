رياضة | آرسنال يغري أوباميانج بعرض خرافي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر آرسنال يغري أوباميانج بعرض خرافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يسعى للحفاظ على نجم الفريق الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الذي ينتهي عقده مع المدفعجية في صيف 2021.

وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن آرسنال يستعد لتقديم عقداً جديداً لأوباميانج تبغ قيمته حوالي 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع بالإضافة إلى المكافآت.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال كان قد أكد في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام بأنه يرغب في الحفاظ على أوباميانج مع الفريق في حين لم يحسم النجم الجابوني موقفه حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بيير إيميريك أوباميانج البالغ من العمر 31 عامًا يلعب في صفوف آرسنال منذ عام 2018 وخاض مع الجانرز حتى الآن 107 مباراة وسجل 66 هدفاً وصنع 14 هدف آخرين.