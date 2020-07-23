رياضة | مدافع أستون فيلا يكشف أهمية تريزيجيه بالنسبة للفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع أستون فيلا يكشف أهمية تريزيجيه بالنسبة للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المدافع الدولي الإنجليزي مينجز لاعب نادى أستون فيلا بلاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه بعد تألقه اللافت فى المباريات السابقة آخرها أمام أرسنال ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال مينجز فى تصريحات لموقع استون فيلا الرسمي:" تريزيجيه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، أثبت ذلك في الأسابيع القليلة الماضية، سجل هدفين أمام كريستال بالاس وآخر أمام أرسنال في بعض الأحيان تحتاج لتلك الشرارة، ولقد كان تريزيجيه بارعًا حقًا خلال هذه الفترة".

يذكر أن اللاعب الدولي المصري قد سجل هدفا فى فوز استون فيلا على أرسنال بنتيجة هدف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وبهذه النتيجة صعد استون فيلا الي المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 34 نقطة.