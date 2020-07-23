رياضة | الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي الهلال السعودي، في مفاوضات جادة مع إدارة النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع "سعودي السعودي"، أن نادي الهلال تقدم بعرض مغري إلى النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع محمد أشرف، حارس مرمى فريق الشباب.

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وتابع: "الهلال كان قريب من ضم محمد أشرف في الموسم الماضي، إلا أن الأهلي رفض رحيله وتمسك به لأنه مستقبل النادي".

وأضافت: "النادي السعودي أعاد فتح المفاوضات من جديد مع الأهلي من أجل حسم الصفقة، وهناك رغبة مُلحة في التوقيع معه خلال الأيام المقبلة".

واختتم: "الزعيم السعودي أبدى إعجابه بالحارس، خصوصًا أنه استطاع جذب أنظار الهلال بعد تألقه مع فرق الشباب بالنادي الأهلي، والذى جعله يشارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم وهو في عمر الـ17 عاما فقط".