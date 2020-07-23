رياضة | شاهد - انفعال محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد - انفعال محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقام محمود علاء نجم الزمالك بالإنفعال بشكل غير لائق على حكم المباراة عقب طرد، بالإضافة إلى غضبه العارم أثنالء خروجه من أرض الملعب. شهدت المباراة الودية بين الزمالك وبيراميدز المقامة حاليًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، طرد محمود علاء مدافع القلعة البيضاء، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في إطار استعداداتهم لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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