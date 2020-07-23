اخبار الرياضه

رياضة | شاهد - انفعال محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد - انفعال محمود علاء بعد طرده أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت المباراة الودية بين الزمالك وبيراميدز المقامة حاليًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، طرد محمود علاء مدافع القلعة البيضاء، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في إطار استعداداتهم لاستئناف مسابقة الممتاز.

وقام محمود علاء نجم الزمالك بالإنفعال بشكل غير لائق على حكم المباراة عقب طرد، بالإضافة إلى غضبه العارم أثنالء خروجه من أرض الملعب.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا