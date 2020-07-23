رياضة | إيمري يقود فياريال لمدة ثلاث مواسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيمري يقود فياريال لمدة ثلاث مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فياريال الإسباني أعلن عن تعاقده الرسمي مع المدير اففني الإسباني المعروف أوناي إيمري بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

وأوضحت التقارير الصحفية أن قرار إدارة فياريال بالتعاقد مع إيمري يأتي بعد أن أنهاء التعاقد مع المدير الفني خافيير كاييخا الذي قاد الغواصات الصفراء لإحتلال المركز الخامس في الدوري الإسباني ليتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن إيمري يعتبر صاحب تجربة كبيرة، حيث قاد أندية بارزة مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي أشبيلية الإسباني.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن التجربة الأنجح لإيمري كانت مع إشبيلية الذي قاده لتحقيق ثلاث ألقاب في بطولة الدوري الأوروبي.