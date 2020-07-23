رياضة | الأهلي يواجه أزمة كبرى بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه أزمة كبرى بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولو النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

يواجه مسئولو الأهلي، صعوبة في الإبقاء على رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول، المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، في الموسم الجديد.

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وطلب نادي هيدرسفيلد، الحصول على مبلغ 8 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلي عن رمضان صبحي لصالح النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن النادي الأهلي سوف يرفع عرضه لضم رمضان صبحي من هدرسفيلد إلى 4 ملايين جنيه إسترليني وهو العرض الأخير بالنسبة لمسئولي الشياطين الحمر، بعد رفض العرض السابق والمقدر بـ 3 ملايين جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر أن إعارة رمضان صبحي تنتهي مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري واللاعب يرغب بالاستمرار رفقة الشياطين الحمر بسبب قلة العروض الأوروبية.