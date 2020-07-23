شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الزمالك وبيراميدز في الشوط الأول.. وطرد محمود علاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من المباراة الودية بين نادي الزمالك ونظيره بيراميدز بالتعادل السلبي، فيما شهد حالة طرد مباشر لمدافع القلعة البيضاء محمود علاء.
وتبادل الفريقان الهجمات خلال أحداث الشوط الأول، فيما كانت أخطر الكرات من تسديدة من ركلة حرة مباشرة للاعب بيراميدز عبدالله السعيد ذهبت باتجاه المرمى إلا أنها ارتطمت بعارضة الحارس محمد أبوجبل.
وتعرض محمود علاء للطرد المباشر في الدقيقة 38 من المباراة بعد جذبه للاعب محمد حمدي الذي استغل خطأ «علاء» ليتجه منفردًا تجاه مرمى أبوجبل.
وخرج محمود علاء من الملعب غاضبًا عقب طرده إذ التقطته عدسة الكاميرا وهو يركل إحدى الكرات قبل أن يقلب طاولة بلاستيكية بيده بانفعال واضح.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
89,745
-
تعافي
30,075
-
وفيات
4,440
كانت هذه تفاصيل خبر تعادل سلبي بين الزمالك وبيراميدز في الشوط الأول.. وطرد محمود علاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.