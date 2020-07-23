شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الزمالك وبيراميدز في الشوط الأول.. وطرد محمود علاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من المباراة الودية بين نادي الزمالك ونظيره بيراميدز بالتعادل السلبي، فيما شهد حالة طرد مباشر لمدافع القلعة البيضاء محمود علاء.

وتبادل الفريقان الهجمات خلال أحداث الشوط الأول، فيما كانت أخطر الكرات من تسديدة من ركلة حرة مباشرة للاعب بيراميدز عبدالله السعيد ذهبت باتجاه المرمى إلا أنها ارتطمت بعارضة الحارس محمد أبوجبل.

وتعرض محمود علاء للطرد المباشر في الدقيقة 38 من المباراة بعد جذبه للاعب محمد حمدي الذي استغل خطأ «علاء» ليتجه منفردًا تجاه مرمى أبوجبل.

وخرج محمود علاء من الملعب غاضبًا عقب طرده إذ التقطته عدسة الكاميرا وهو يركل إحدى الكرات قبل أن يقلب طاولة بلاستيكية بيده بانفعال واضح.