شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يلوّح بالرحيل فى موسم التتويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجّر الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، مفاجأة مدوية عقب خروجه بتصريحات مباشرة عن احتمالية عدم وجوده داخل النادى الملكى خلال الموسم المقبل، الأمر الذي أثار غضب الجماهير البيضاء، خاصة أن المدرب الفرنسى تمكن من نزع عرش الليجا من أنياب برشلونة المحتفظ به منذ ما يقرب من 3 سنوات متتالية.

ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن المدير الفنى الفرنسى يريد التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين «السوبر ستار» خلال الموسم المقبل، وهو الأمر الذي قابله فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة النادى الملكى، بالتحفظ لعدم وجود إمكانيات مادية قوية خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الركود الذي تعانى منه أندية العالم والدوريات الأوروبية الكبرى والصغرى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشف تقرير للصحيفة الإسبانية أن «بيريز» بمجرد معرفة رفض «زيدان» الاستمرار في منصبه خلال الموسم المقبل إلا في حال التعاقد مع لاعبين سوبر، قرر رئيس الملكى تلبية كافة الطلبات الفنية التي أقرها المدير الفنى الفرنسى خلال اجتماعه مع رئيس النادي، الأسبوع الماضى، عقب ليلة التتويج ببطولة الدورى الإسبانى «الليجا».

كما كشف التقرير أيضًا عن بعض الأسماء التي طلبها المدير الفنى الفرنسى الموسم المقبل، وكان أبرزهم السنغالى ساديو مانى، نجم فريق ليفربول الإنجليزى المتوج بلقب «البريميرليج»، بالإضافة إلى كليان مبابى، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، الذي تُوج أيضا بلقب الدورى الفرنسى مع فريقه هذا الموسم.

وأكد التقرير أن الفرنسى طلب من رئيس النادى الملكى ضرورة التعاقد مع جناح أيمن مهاجم للدخول مع الفريق بجانب النجم البلجيكى إيدين هازارد الذي تعرض للعديد من الإصابات خلال هذا الموسم، ما أفقد الريال خطورة كبيرة في هذا المركز.

وأضاف التقرير أن «بيريز» قرر تحضير مفاجأة مدوية للمدير الفنى الفرنسى خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبره الجميع أن رئيس النادى الملكى سيجلب صفقات سوبر إلى صفوف «الميرنجى» للمنافسة على كافة البطولات، سواء المحلية أو الأوروبية.

كانت الصحف الإسبانية احتفلت بفريق ريال مدريد المتوج بلقب الدورى الإسبانى «الليجا» للمرة الـ34 في تاريخه عقب فوزه على منافسه فياريال، في إطار منافسات الجولة الـ37 من المسابقة، برصيد 86 نقطة بفارق 7 نقاط عن برشلونة حامل اللقب الموسم الماضى.

وقال موقع صحيفة «ماركا» إن فريق ريال مدريد انتعش فنيًا منذ قدوم المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، الذي يعد كلمة السر في تتويج فريقه بلقب الليجا الغائب عن الريال منذ عام 2017، فالمدير الفنى للنادى الملكى أعاد هيبة فريقه بعد سنوات سقطت فيها أمام منافسه التقليدى برشلونة.

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أضاف التقرير الإسبانى أن المدرب الفرنسى استطاع تقديم الريال للصفوف الأمامية بعدما قدم مواسم كارثية خلال الفترة الماضية، فهو أصبح حامل مفاتيح بطولات النادى الملكى، فمنذ رحيله خلال ولايته الأولى لم يتوج الريال بلقب الليجا، وعند عودته الآن أصبح الريال متربعًا على عرش الكرة الإسبانية.

وقال موقع صحيفة «آس» إنه في حال استمرار فريق الريال بنفس الروح وطريقة اللعب عقب عودة النشاط بعد أزمة كورونا سيكون مرشحًا بقوة لتخطى عقبة مانشستر سيتى المقبلة في دورى أبطال أوروبا، وسيكون أيضًا من المرشحين بقوة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ونشر التقرير الإسبانى تصريحات المدرب العملاق الفرنسى زين الدين زيدان، الذي أسند النجاح والفوز باللقب للاعبى الريال وليس له، قائلا: «اللاعبون هم كل شىء، هم المقاتلون داخل المستطيل الأخضر وأصحاب الإنجاز الحقيقيون في هذا اليوم التاريخى الذي شهد عودة الليجا لبيته من جديد».