شكرا لقرائتكم خبر عن خروج «ميتلاند نايلز» من حسابات «أرتيتا» يقربه من صفوف برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية عن تقدم فريق برايتون الإنجليزى بعرض رسمى لنظيره أرسنال لضم لاعبه أينسلي ميتلاند نايلز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال التقرير البريطانى إن نادى برايتون يستغل نقطة عدم مشاركة اللاعب بشكل مستمر ومنتظم مع فريقه خلال الموسم الجارى لإقناعه بارتداء قميص برايتون الإنجليزى بداية من الموسم المقبل، سواء بالبيع النهائى أو على سبيل الإعارة.

وأشار تقرير للموقع إلى أن «ميتلاند نايلز» دخل في حسابات «أرتيتا» الفترة المقبلة ولكن بشكل متواضع، خاصة أنه شارك في المباراة الأخيرة التي فاز بها «الجانرز» على مانشستر سيتى بهدفين دون رد في الدور قبل النهائى لكأس الاتحاد الإنجليزى.

ونوه التقرير إلى مدة عقد اللاعب مع فريقه الحالى، والتى تمتد لثلاث سنوات مقبلة بخلاف الموسم الكروى الإنجليزى الذي أوشك على الانتهاء وتتبقى له جولة واحدة في موسم تتويج فريق ليفربول الإنجليزى بدرع البطولة بعد غياب 30 عامًا.