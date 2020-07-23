فتحي وبامبو يكتفيات بتدريبات تأهلية بعد استبعادهم من ودية بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بملعب برج العرب الرئيسي قبل المباراة الودية للفريق الأبيض أمام بيراميدز مساء اليوم . وكان الثنائي تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام لمعسكر الفريق ببرج العرب .
ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض لتجهيز اللاعبين للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة
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