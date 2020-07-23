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فتحي وبامبو يكتفيات بتدريبات تأهلية بعد استبعادهم من ودية بيراميدز

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بملعب برج العرب الرئيسي قبل المباراة الودية للفريق الأبيض أمام بيراميدز مساء اليوم . وكان الثنائي تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس في الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام لمعسكر الفريق ببرج العرب .

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض لتجهيز اللاعبين للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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    89,745

  • تعافي

    30,075

  • وفيات

    4,440

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