شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي وبامبو يكتفيات بتدريبات تأهلية بعد استبعادهم من ودية بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بملعب برج العرب الرئيسي قبل المباراة الودية للفريق الأبيض أمام بيراميدز مساء اليوم . وكان الثنائي تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام لمعسكر الفريق ببرج العرب .

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض لتجهيز اللاعبين للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة