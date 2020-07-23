شكرا لقرائتكم خبر عن «سولشاير»: «دى خيا» مستمر مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد الإنجليزى، عن تعرض حارسه الإسبانى ديفيد دى خيا للعديد من الانتقادات الشرسة خلال مسابقة الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أضاف مدرب الشياطين الحمر أن الحارس الإسبانى يتمتع بعقلية كبيرة واحترافية تمكنه من التعامل بكل قوة وحسم مع الانتقادات التي يتعرض لها، سواء من جماهير الفريق أو فرق أخرى.

وكان «دى خيا» قد تعرض لانتقادات لاذعة كونه أحد الأسباب الرئيسية لخسارة فريقه بالثلاثة أمام فريق تشيلسى ضمن منافسات دور نصف النهائى لكأس الاتحاد الإنجليزى.

وأكد المدرب النرويجى أن الحارس الإسبانى مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ولا صحة لما تردد في الآونة الأخيرة عن رحيله عن صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، قائلا: «أنا متمسك بحارس منتخب إسبانيا، دى خيا لاعب كبير يستطيع صناعة الفارق مع فريقى، أنا لا أستطيع الاستغناء عنه، سيلعب أساسيًا خلال فترة ولايتى داخل الشياطين الحمر».