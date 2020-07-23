شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لاستبعاد إسلام الشاطر من قناة الأهلي وجلسة ثلاثية تحسم القرار النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل الشركة التي تدير قناة النادي الأهلي، إلى استبعاد إسلام الشاطر مذيع البرنامج الرئيسي بالقناة، وتوجيه الشكر له عن الفترة الماضية التي قضاها بالقناة كمذيع للبرنامج الرئيسي خلفا لسيد عبدالحفيظ.

وأكد مصدر داخل الشركة التي تدير القناة أن إسلام الشاطر قد لا يكون ضمن مذيعي القناة ضمن التطوير الجديد، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع إدارة القناة استقر على استقدام مذيع جديد للبرنامج الرئيسي بدلا من إسلام الشاطر.

وقال المصدر أن البرنامج الرئيسي للقناة سيقدمه 3 مذيعين من ضمنهم هاني رمزي، مؤكدا أن هناك جلسة ستجمع الشاطر وإدارة الأهلي ومسؤولي القناة لحسم مصيره وقد يتم الاستعانة به في تقديم برنامج آخر وفي حالة رفضه سيتم الاستغناء عنه.