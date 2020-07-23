مراقب اللجنة الطبية يراجع مع بيراميدز الإجراءات الوقائية قبل ودية الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت اللجنة الطبية بالإسكندرية، بالاجتماع مع الجهاز الطبي والإداري لنادي بيراميدز، قبل مباراة الزمالك الودية، التي تقام اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، لمراجعة الترتيبات والإجراءات الاحترازية والطبية المتخذة من جانب الفريق.
واجتمع الدكتور محيي الدين الجعفري مراقب اللجنة الطبية عن منطقة الإسكندرية، مع الدكتور مصطفى المنيري طبيب الفريق، بحضور محمد صلاح مدير الفريق، ووليد مهدي مدير المباريات.
وأكد مراقب اللجنة الطبية على متابعة الإجراءات الاحترازية والطبية التي يتبعها الفريق داخل الملعب وقبل المباريات مع التأكيد على غرف عزل داخل استاد برج العرب بالإسكندرية، مشيدا بالإجراءات المتبعة من النادي في جميع تدريباته ومبارياته.
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