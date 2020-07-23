شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الخامسة للاعبي إنبي وعينة جديدة الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، سلبية جميع عينات الفريق الكروي الأول، والتى ظهرت نتيجتها اليوم الخميس، وتسلمها النادي من اللجنة الطبية باتحاد الكرة.
وقال مدير الكرة إن جميع اللاعبين المصابين من قبل تعافوا تماما وثبتت سلبية عيناتهم.
وأضاف عبدالناصر محمد، أن جميع أعضاء الفريق لاعبين ومدربين وعمال وإداريين سيجرون مسحة سادسة يوم الأربعاء المقبل.
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