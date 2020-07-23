شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام الفرنسي «تريبل» لاعب أندرلخت المرشح للانضمام إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما كشفت صحيفة «voetbal» البلجيكية، عن رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفرييق الكروي الأول بالنادي الأهلى، في ضم اللاعب الفرنسي أدريان تريبل لصفوف فريقه بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وباستعراض سريع لمشوار اللاعب نجد أن اللاعب فرنسي الجنسية ومن مواليد 1 مارس 1990 ومركزه صانع ألعاب.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام اللاعب.

شارك تريبل مع منتخب فرنسا تحت 20 سنة

لعب مع أندية ستاندارد لييج البلجيكي ونادي نانت الفرنسي.

شارك اللاعب في 4 مباريات فقط هذا الموسم مع أندرلخت وحصل خلالهم على كارت أصفر ولم ينجح في هز الشباك.

سجل هدف وحيد مع منتخب فرنسا الأوليمبي.

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شارك في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا مع فريقه البلجيكي منذ انضمامه.

حصل على لقب الكأس والدوري البلجيكي مع أندرلخت.