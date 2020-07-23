شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز وديًا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم الخميس.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء، محمود حمدي «الونش»، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي في خط الدفاع، وطارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم «أوباما»، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو في خط الوسط، ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وتعد مباراة بيراميدز هي ثاني وديات الزمالك بمعسكر برج العرب بعد الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف الأحد الماضي.