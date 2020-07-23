شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز وديًا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم الخميس.
ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء، محمود حمدي «الونش»، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي في خط الدفاع، وطارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم «أوباما»، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو في خط الوسط، ومصطفى محمد في خط الهجوم.
وتعد مباراة بيراميدز هي ثاني وديات الزمالك بمعسكر برج العرب بعد الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف الأحد الماضي.
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