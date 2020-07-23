شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقرر عودة «كناريا» الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب حمادة صدقي، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، عودة محمد كناريا، لاعب وسط الفريق الصاعد، والمعار لنهاية الموسم الجاري لصفوف مصر المقاصة، وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال تواجده مع الفريق الفيومي من بداية الموسم الجاري.

وتمسك صدقي، بخدمات اللاعب نظرا للعجز الذي يعانى منه الفريق في مركز صانع الألعاب، فضلا عن إجادة اللاعب اللعب في مركز خط الوسط المدافع.

وجذب كناريا صاحب الـ 21 عاما الأنظار إليه بشده، بالرغم عدم تسجيله لأى أهداف، وكان أحد العناصر الأساسية التي اعتمد عليها أحمد حسام «ميدو» المدير الفنى السابق لمصر المقاصة.