«تشاتشيتش» يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك الودية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيله الذي يواجه به نظيره الزمالك، في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان. خط الدفاع: عمر جابر- أحمد أيمن منصور- على جبر- محمد حمدي. خط الوسط: أحمد توفيق- محمود حمادة- طارق طه- عبدالله السعيد- إبراهيم حسن. خط الهجوم: إيريك تراوري. Advertisements وسبق لبيراميدز أن خاض مباراة ودية أولى أمام مصر المقاصة وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما على استاد الدفاع الجوي. الوضع في مصر

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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