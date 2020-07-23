شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يتحفظ على ضم لاعب النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري، عرض أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع محمد المثنانى لاعب وسط النجم الساحلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبالرغم من رغبه الجهاز الفنى لزعيم الثغر في ضم لاعب وسط ممتميز في الصيف المقبل نظرا لوجود عجز في هذا المركز داخل صفوف الفريق إلا أن المدير الفنى تحفظ على ضم اللاعب بسبب كبر سنه.

ويرغب طلعت يوسف، في إعادة النظر في اللاعبين الأجانب المتواجدين بالفريق السكندري، في نهاية الموسم الجاري، بسبب تواضع مستوى بعضهم على رأسهم الغاني ويلسون اكاكبو، ويستعد الفريق الكروى بنادى الاتحاد السكندري لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها 6 أغسطس المقبل.