صحيفة بلجيكية: «فايلر» يقنع نجم أندرلخت بالانضمام إلى الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «voetbal24» البلجيكية، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استطلع رأي اللاعب الفرنسي أرديان تريبل صانع ألعاب فريق أندرلخت البلجيكي لإمكانية ضمه لصفوف الفريق المصري. وبحسب الصحيفه، يريد فايلر ضم اللاعب الفرنسي لصفوف ناديه ولو مدة موسم واحد، خصوصا بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق البلجيكي معظم مباريات هذا الموسم. وكشفت الصحيفة أن اللاعب رحب بالانضمام للفريق المصري ولكن طالب بمهلة لدراسة العرض جيدا خصوصا وأنه يريد خوض تجربة جديدة بجانب أنها تأتي مع مدير فني يتمتع بعلاقة قوية معه منذ فترة طويلة. رينيه فايلر مدرب الأهلي الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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