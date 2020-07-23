شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب نهاية معسكر الفريق ببرج العرب.

ويختتم الزمالك معسكره المغلق بمباراة بيراميدز التي ستقام في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، في ثاني وديات الفريق ضمن استعداداته لخوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق اليوم تدريبات صباحية سعى خلالها المدير الفني على تهيئة اللاعبين بدنياً للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز والتي سيسعى من خلالها المدير الفني باتريس كارتيرون للحصول على أكبر استفادة فنية منها.

وتستمر إجازة الزمالك من التدريبات الجماعية يومي الجمعة والسبت على أن يعود الفريق لنشاطه بشكل طبيعي يوم الأحد المقبل، قبل ساعات من مباراة وادي دجلة الودية.