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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يضع اللمسات الأخيرة على صفقته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
بات نادي مانشستر سيتي قريباً جداً من حسم صفقة ضم الإسباني فيران توريس من نادي فالنسيا في الميركاتو الصيفي.
وكان اللاعب الإسباني هدفاً للسكاي بلو منذ الانتقالات الشتوية الماضية، ويسعى النادي الإنكليزي لإنجاز الصفقة في القريب العاجل.
وأشارت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إلى أن السيتي توصل لإتفاق نهائي مع توريس على البنود الشخصية والراتب.
وأضافت أن المحادثات بين مانشستر سيتي وفالنسيا في مراحل متقدمة، علماً أن النادي الإنكليزي عرض 35 مليون يورو، فيما يطلب الخفافيش 40 مليون.
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