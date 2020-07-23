شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يضع اللمسات الأخيرة على صفقته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 بات نادي ​مانشستر سيتي​ قريباً جداً من حسم صفقة ضم الإسباني ​فيران توريس​ من نادي ​فالنسيا​ في الميركاتو الصيفي.

وكان اللاعب الإسباني هدفاً للسكاي بلو منذ الانتقالات الشتوية الماضية، ويسعى النادي الإنكليزي لإنجاز الصفقة في القريب العاجل. Advertisements وأشارت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إلى أن السيتي توصل لإتفاق نهائي مع توريس على البنود الشخصية والراتب. وأضافت أن المحادثات بين مانشستر سيتي وفالنسيا في مراحل متقدمة، علماً أن النادي الإنكليزي عرض 35 مليون يورو، فيما يطلب الخفافيش 40 مليون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يضع اللمسات الأخيرة على صفقته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.