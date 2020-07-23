سونيس: بيع كوتينيو هو أفضل ما قام به ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

أشار اللاعب السابق غرايم سونيس إلى أن بيع اللاعب فيليب ​كوتينيو​ إلى ​برشلونة​ هو "أفضل جزء من الأعمال" التي قام بها ​ليفربول​ على الإطلاق.

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وقال سونيس: "أنا لا أتعب من قول هذا، لا يمكنك أن تكون ناجحًا إلا إذا كان لديك محترفون كبار جيدون. أعتقد أن كبار المحترفين هم المسؤولون عن هذا الاتساق في الفريق".

وأضاف: "على صعيد الأعمال، لقد باعوا كوتينيو وحصلوا على 160 مليون جنيه إسترليني أو أيا كان، حصلوا على أليسون وحصلوا على فان دايك. يجب أن يكون هذا أفضل عمل قام به هذا النادي على الإطلاق".