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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صلاح: أنا متأكد من صعوبة المنافسة على اللقب الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
اعتبر نجم ليفربول، محمد صلاح أن الموسم القادم سيكون أصعب من الحالي مشدداً على ضرورة أن يحافظ الريدز على مستواه المعهود.
ولفت صلاح في حديث لإذاعة "Antenna 2" الكولومبية إلى: "أنه لا يوجد أسرار في كرة القدم، كل شيء له علاقة بالعمل الجاد وكيف تكون عقلية الفوز لدى الجميع، أول شيء فعله كلوب عندما وصل إلى ليفربول كان تغيير عقلية الفوز عند اللاعبين وعندما أخبرني عن مشروعه في أنفيلد، أدركت أن هذا هو الشيء الذي يجب فعله بالإضافة إلى قدرته الجيدة على توظيف اللاعبين".
ولدى سؤاله عن الموسم المقبل أكد: "سيكون أصعب من الموسم الحالي، لأنه بمجرد أن تصبح بطلاً، تنخفض الطموحات قليلاً، ونحن فزنا ببطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، لذلك يجب علينا الحفاظ على مستوانا".
وختم صلاح: "الأندية الأخرى مثل آرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي سيدعمون صفوفهم بصورة كبيرة لدخول المنافسة على اللقب والفوز به، لذلك فأنا متأكد من صعوبة المنافسة على اللقب الموسم المقبل".
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