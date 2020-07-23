رونسيرو يشيد بقدرات كاسيميرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

اكد الصحافي ​توماس رونسيرو​ ان لاعب ​ريال مدريد​ ​كارلوس كاسيميرو​ هو قائد الظل.

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ونشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات رونسيرو التي اتت كالتي: "بدرجة عالية، التحق كاسيميرو بفريق ريال مدريد، منذ اليوم الأول الذي وصل فيه من ساو باولو، وهو يبدو كطفل، على افتراض أنه كان عليه أن يكسب مكانة أساسيه في كاستيا، فهو الآن لديه 28 عامًا".

وأضاف: "كان يعرف كيف يفهم الفلسفة الخاصة لهذا النادي، وتطلبات الفوز التي تمثل إرثًا في الحمض النووي لمدريد، تقبل ذلك بسرور وبمسؤولية".

واختتم: "كاسيميرو برازيلي الجنسية، لكن كان من الممكن أن يولد بشكل مثالي أمام فالديبيباس، لم يثقل عليه القميص الأبيض أبدًا، بل على العكس تمامًا، سافر إلى لشبونة مع العلم أنه لم يكن لديه سوى شريك وحيد بمركزه ولكن لم يكن لديه خيار للعب، قضى إقامته بالكامل هناك يستمتع بسحر هذا النادي ويحتفل بهدف راموس والعاشرة كما لو كان بالفعل لاعبًا ثابتًا في الفريق، هذا هو السبب في أنه تقبّل بسرور أن يذهب على سبيل الإعارة إلى بورتو، مقتنعًا بأنه سيحصل على ملاحظات رائعة وسيكسب أكثر من عودته إلى فريق حياته".